«Вильярреал» – «Бетис»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» – «Бетис».



Ставка: победа «Бетиса» с форой (0) за 2.89.



«Бетис» провёл хороший матч с «Леванте». «Вильярреал» вроде неплохо сыграл по счёту с «Барсой». Но, с другой стороны, у «Барсы» ушёл раньше времени с поля Месси. Думаю, если бы Месси остался, то «Вильярреалу» накидали бы по полной. Мне кажется, что фаворит — «Вильярреал», но «Бетис» точно не уступает по уровню игры. Так сложилось, что «Бетис» в начале сезона много матчей играл в меньшинстве. У него собраны хорошие футболисты: Хоакин, Каналес… Конечно, у «Вильярреала» есть Касорла. Но Касорла один, а у «Бетиса» очень много хороших исполнителей. «Бетис» будет стараться атаковать. И я уверен, что у него это будет получаться.



Я смотрел матч «Вильярреала» с «Барселоной». Да, «Вильярреал» много нанёс ударов по воротам, но они были не самые опасные. Более того, когда до конца оставалось 15 минут и надо было отыгрываться, «Вильярреал» встал в 9 человек на своей половине поля и стоял. Тот же «Бетис», когда проигрывал на «Камп Ноу», старался атаковать. Другое дело, что им не давали. Поэтому, на мой взгляд, «Бетис» сильнее.



Думаю, надо будет играть «Бетис» с нулём. И я бы ещё поставил на индивидуальный тотал «Бетиса», потому что «Вильярреал» всегда пропускает. А здесь будет пространство и исполнители есть», — сказал Радимов.



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