Эксперты назвали шансы Шараповой переехать жить в Россию

На днях известная российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что её дом — США. Правда, звезда при этом упомянула, что её связи с Россией очень прочны.



«Я приехала вместе с отцом в США в семь лет. Когда мы приземлились в аэропорту Майами, это был словно новый мир. Всё казалось новым, интересным, а многое даже страшным. В первые годы было трудно. Но я быстро приняла этот образ жизни. Считаю Америку своим домом. Но основы моего воспитания, которые я очень ценю, — русские. У меня есть российский паспорт. Большая часть моих родственников живёт в России, с ними у меня сильная связь. Но мой дом, конечно, США», — заявила Шарапова.



Букмекеры принимают ставки на то, что теннисистка внезапно передумает и переедет в Россию до конца 2020 года. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 15.00. Это примерно 7% вероятности.



Кроме того, Шарапова сообщила, что сыграет на турнире в австрийском городе Линце. Соревнования пройдут с 7 по 13 октября.