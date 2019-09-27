«Крылья Советов» – «Тамбов»: прогноз Валерия Непомнящего на игру РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Тамбов».



Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.65.



«Мне кажется, что в этой игре небольшим фаворитом являются «Крылья Советов». Хотя, конечно, обе команды неудачно сыграли в Кубке России, вылетев из турнира. Всё-таки «Крылья» этот матч проводят на своём стадионе, и только за счёт этого у них преимущество.



У самарцев лучше состав, но это не всегда может быть определяющим моментом. У «Тамбова» большая часть основных игроков отдыхала в кубковой игре, а «Крылья» проводили матч составом, который был более приближен к основному. В любом случае, фактор своего поля должен сказаться. Самарцам отступать больше некуда, тем более матч сейчас против главного конкурента, у которого также перед этим туром восемь очков. Потенциал, я считаю, выше у «Крыльев Советов».



«Крылья» четыре последних матча в РПЛ не могут выиграть. И в случае неудачного результата всё может быть, даже отставка главного тренера самарцев Миодрага Божовича, всё-таки по качеству игроков «Самара» превосходит «Тамбов». Очень удивительно, что в этом сезоне «Крылья» показывают такие неудачные результаты. По составу «Крылья» должны находиться в середине турнирной таблицы, но состав не всегда является главным фактором. Например, московский «Спартак» должен уверенно обыгрывать команду ПФЛ, но против КАМАЗа мучился до последней минуты. Поэтому морально-волевые качества, психология сейчас важнее для команд, которые терпят неудачи.



Я послушал пресс-конференцию главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна после поражения 0:4 от «Томи», и он был на ней перевозбуждён, резко прошёлся по игрокам, чего обычно он не делает. Я смотрел этот матч, и там никакой игры не было у «Тамбова». На поле вышли, конечно, резервные игроки, но это игроки ротации.



В прошлом туре «Тамбов» выиграл у «Ростова», и это важный аспект. Правда, там не столько «Тамбов» выиграл, сколько «Ростов» проиграл. В предстоящем матче много мячей не ожидаю, будет очень большая проблема с забитыми мячами. Например, в последних двух матчах чемпионата «Тамбов» играл в три центральных защитника, и делал это вполне успешно. А против «Томи» вдруг сыграли в два центральных защитника, и произошло фиаско. Против «Самары», скорее всего, снова будут играть в три центральных защитника. Поэтому Соболеву, под которого будут строиться игры «Крыльев Советов», будет очень сложно. В матче может быть всего один гол, а вполне возможен и счёт 0:0», — сказал Непомнящий.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

