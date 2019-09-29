«Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед».
Ставка: «Лестер» победит и тотал меньше 2,5 гола за 3.25.
«В прошлом туре «Лестер» взял и победил «Тоттенхэм» со счётом 2:1. «Ньюкасл», конечно, имеет куда более скромный состав, на сегодня он находится в зоне вылета. На мой взгляд, на своём поле «Лестер» должен разобраться с таким соперником.
«Лисам», возможно, придётся быть терпеливыми против хорошо организованной и устойчивой стороны «сорок», но я считаю, что хозяева возьмут максимум очков. А сам матч получится нерезультативным, жду 1–2 гола».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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