«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — «Оренбург».
Ставка: обе забьют за 1.95, победа «Спартака» за 1.75.
«Спартаку» некуда деваться: после трёх подряд поражений ему нужно реабилитироваться. Красно-белые должны показывать уровень, которого в этом сезоне я пока не видел. «Спартак» является фаворитом и на своем поле должен одержать победу над «Оренбургом». Московская команда находится под давлением, от них ждут только победы, но думаю, что футболисты должны справиться.
«Оренбург» будет играть в свою игру, от обороны, шансы забить будут на контратаках. Думаю, что матч будет результативным и «Оренбург» свой гол забить сможет. Но «Спартак» при этом выиграет».
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