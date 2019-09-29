«Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 2.15, ТБ 2,5 мяча за 2.10.
«Лестер» в этом сезоне достаточно неплохо смотрится. Вопреки ожиданиям играет на старте лучше, чем это можно было предположить. А «Ньюкасл», наоборот, в поисках своей игры, которые слишком затянулись. Даже победа над «Тоттенхэмом» выглядела, скорее, слабостью «шпор», нежели по-настоящему заслуженным успехом «сорок».
Если посмотреть на коэффициенты, которые есть на этот матч, то мне кажется интересной ставка «обе забьют» — там коэффициент более двух. Она интересна тем, что «Ньюкасл», пусть пока и крайне редко выигрывает, но забивает часто, и в этой игре распечатать ворота «Лестера» он должен. Мне кажется, здесь нужно ставить на победу хозяев, потому что «лисы» играют дома. Им хочется продлить вот этот успех на старте, и сегодняшний разобранный «Ньюкасл» такие шансы может предоставить.
Поэтому надо ставить, на мой взгляд, на победу «Лестера» — там хороший коэффициент около полутора. Ну и разумеется на то, что это будет верховой матч, более 2,5 гола, — это тоже принесёт вам неплохую финансовую отдачу».
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