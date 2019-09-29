«Трабзонспор» — «Бешикташ»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Турции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура турецкой Суперлиги сезона-2019/20 «Трабзонспор» — «Бешикташ».
Ставка: «Трабзонспор» не проиграет и обе забьют за 2.07.
«Трабзонспор» далёк от своей лучшей формы по одной простой причине: команду подкосили травмы ключевых игроков. Не готовы играть Абдулакдир Омур, Юсуф Сары, Фернандеш, Экубан и Онази. Кто-то выбыл на долгий срок, кто-то в скором времени восстановится, но ясно одно: команда не может показывать свой футбол. Об этом в открытую говорит и главный тренер «Трабзона» Унал Караман. В руководстве понимают, что необходимо подтягивать футболистов из молодёжки и вынужденно корректировать стиль игры команды в сторону простоты и максимальной эффективности.
У «Бешикташа» проблемы более глубокие, и носят они административный характер. Президент стамбульской команды Фикрет Орман, которого болельщики и журналисты обвиняют в краже денег из клубной казны, неожиданно для всех подал в отставку. Это стало настоящим шоком для нового тренерского штаба во главе с Абдуллой Авджи. Решение настолько неожиданное, что напоминает попытку бегства с места преступления. Вместо того чтобы признать собственные ошибки и попытаться исправить ситуацию, Орман смалодушничал.
В Трабзоне встретятся команды с серьёзными кадровыми проблемами. Но если трудности хозяев связаны с травмами, то у «Бешикташа» и без травм и дисквалификаций собран самый слабый состав за последние несколько лет. Слабый и несыгранный. Качество футбола, показываемого стамбульцами, вызывает тихий ужас у фанатов. Как команда будет выходить из кризиса, сказать сложно, но ясно одно: на фоне такого «Бешикташа» «Трабзонспор» — явный фаворит. Мой прогноз: 1Х («Трабзонспор» не проиграет) и обе забьют за 2.07».
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