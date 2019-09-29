«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Каждый раз думаешь, как может сыграть «Спартак». Он может и хороший матч выдать, но может и провалиться. И никак это не предскажешь. Но одно точно: «Спартак» пропускает в каждом матче. И не скажешь, что виноват Жиго или Джикия. У них связка неплохая. Но каждый из них считает, что может стать спасителем «Спартака». Оба бегут вперёд забивать. Из-за этого в обороне качество теряется.



С «Уфой» «Спартак» сыграл очень плохо, моментов не было у ворот соперника. «Оренбург» тоже будет цепляться. Он неплохо выглядит, стал забивать больше. С обороной, правда, не так хорошо, как в прошлом чемпионате.



Боюсь здесь на результат ставить. Не уверен даже в победе «Спартака». Поэтому поставлю на «обе забьют». Как видно, у обеих команд сзади не всё хорошо. «Спартак» дома будет раскрываться и наверняка пропустит. Но и забивать обязан».



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