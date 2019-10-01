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«Тоттенхэм» – «Бавария»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» – «Бавария»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария». Начало — в 22:00 мск.

Ставка: ничья за 3.30.

«Команда Маурисио Почеттино показала свою устойчивость, победив «Саутгемптон» вдесятером в выходные. Но я чувствую, что им придётся согласиться на одно очко в битве против «Баварии», которая снова возглавляет таблицу Бундеслиги.

«Шпоры» пропустили два гола в Афинах в первом туре, но они выиграли свои последние четыре встречи против немецких клубов в Лиге чемпионов. «Бавария» возглавила групповую таблицу после победы со счётом 3:0 над «Црвеной Звездой», и ничья не станет для них плохим результатом в Лондоне».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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