«Тоттенхэм» – «Бавария»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: ничья за 3.30.
«Команда Маурисио Почеттино показала свою устойчивость, победив «Саутгемптон» вдесятером в выходные. Но я чувствую, что им придётся согласиться на одно очко в битве против «Баварии», которая снова возглавляет таблицу Бундеслиги.
«Шпоры» пропустили два гола в Афинах в первом туре, но они выиграли свои последние четыре встречи против немецких клубов в Лиге чемпионов. «Бавария» возглавила групповую таблицу после победы со счётом 3:0 над «Црвеной Звездой», и ничья не станет для них плохим результатом в Лондоне».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 1 октября 2019
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:03
-
10:33
-
08:00
- 30 сентября 2019
-
21:00
-
20:15
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:43
- 29 сентября 2019
-
21:10
-
20:28
-
20:02
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30