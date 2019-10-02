«Славия» — «Боруссия» Д: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги чемпионов

Телекомментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Славия» — «Боруссия» (Дортмунд). Матч начнётся 19:55 мск.



Ставка: во втором тайме голов будет больше, чем в первом, за 2.11



«Чешская «Славия» удивила поклонников футбола, сыграв достаточно уверенно с «Интером». Получилась прекрасная ничья на выезде. Кстати, в прошлом году «Славия» тоже неплохо выступала в матчах еврокубков. Эта команда не такая простая, как может показаться на первый взгляд.



А у Дортмунда могут быть и некоторые психологические проблемы, потому что два матча подряд «Боруссия» была максимально близка к победе, но оба матча не выиграла: 2:2 с «Айнтрахтом» на выезде, 2:2 с «Вердером», а это уже совсем неудачный результат. Дортмунд всё сильнее отстаёт от лидеров, ему нужно уже как-то на эту ситуацию реагировать и искать пути решения своих проблем.



В общем, Дортмунду в матче со «Славией» не будет просто, это однозначно. И мы с вами не совсем понимаем, кто будет фаворитом матча: я считаю, что им можно считать дортмундскую «Боруссию», конечно, но «Славия» явно создаст своему сопернику проблемы.



В сложившейся ситуации я бы предложил рассмотреть ставку с вариантом, при котором «Славия» будет достаточно долго сопротивляться, Дортмунд будет много атаковать и больше владеть мячом, но матч будет сложным. Исходя из этого, я думаю, что второй тайм будет более результативным, чем первым. Команды уже устанут, замены будут сделаны, а это означает, что голов станет больше во второй половине этой встречи, чем в первой», — говорит Кривохарченко.



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