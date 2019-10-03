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«Лацио» — «Ренн»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы

«Лацио» — «Ренн»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Ренн».

Ставка: тотал больше (2,5) за 1,72.

«У «Лацио» был плохой старт, он проиграл в первом матче Лиги Европы «ЧФР Клуж» (1:2). И вообще у римлян череда непонятных матчей в сезоне, и это должно пугать, как мне кажется, тренерский штаб во главе с Симоне Индзаги.

«Ренн» выступал в Лиге Европы ещё недавно и неплохо себя зарекомендовал. У «Ренна» хорошая академия, много талантливых футболистов, которые обычно себя проявляют именно в еврокубках. Поэтому я бы не сказал, что «Лацио» — очевидный фаворит этой встречи.

Хотя у римлян просто адовая ситуация — им просто необходимо побеждать, иначе они могут оказаться в очень неприятном положении в Лиги Европы.

Исход здесь непредсказуем. Мне кажется, «Лацио» побежит в атаку забивать, и «Ренн» может этим воспользоваться. Поэтому я бы поставил на тотал больше 2,5 гола», — заявил Арустамян.

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