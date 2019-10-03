«Лацио» — «Ренн»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Ренн».
Ставка: тотал больше (2,5) за 1,72.
«У «Лацио» был плохой старт, он проиграл в первом матче Лиги Европы «ЧФР Клуж» (1:2). И вообще у римлян череда непонятных матчей в сезоне, и это должно пугать, как мне кажется, тренерский штаб во главе с Симоне Индзаги.
«Ренн» выступал в Лиге Европы ещё недавно и неплохо себя зарекомендовал. У «Ренна» хорошая академия, много талантливых футболистов, которые обычно себя проявляют именно в еврокубках. Поэтому я бы не сказал, что «Лацио» — очевидный фаворит этой встречи.
Хотя у римлян просто адовая ситуация — им просто необходимо побеждать, иначе они могут оказаться в очень неприятном положении в Лиги Европы.
Исход здесь непредсказуем. Мне кажется, «Лацио» побежит в атаку забивать, и «Ренн» может этим воспользоваться. Поэтому я бы поставил на тотал больше 2,5 гола», — заявил Арустамян.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 3 октября 2019
-
11:20
-
10:57
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 октября 2019
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
18:20
-
17:50
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:20
-
15:50
-
15:20
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30