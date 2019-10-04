«Филадельфия» — «Чикаго»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» — «Чикаго Блэкхоукс».
Ставка: тотал меньше (6,5) за 1.7.
«Что я вижу по этой игре? «Филадельфия» выглядит не очень хорошо – она проиграла 5 из 6 контрольных матчей в НХЛ, а также умудрилась влететь «Лозанне» в Швейцарии. Тоже была выставочная игра, причём по ходу дела «Филадельфия» уступала со счётом 0:4. Я делаю вывод, что с обороной там не всё в порядке, при этом могут забивать, но не слишком много.
Парень, за которого стоит поболеть, — Иван Проворов, защитник «Филадельфии». Он недавно подписал новый шестилетний контракт на 40 млн долларов, должен быть на вдохновении.
«Чикаго» переживает перестройку, которая очень затянулась. Из года в год команда не попадает в плей-офф, и сейчас не видно света в конце тоннеля.
Я понимаю, почему НХЛ привезла эти две команды в Прагу. У «Филадельфии» есть Ворачек – классный форвард, которого здесь все любят. Его тепло встречали, я видел, как ему рукоплескали трибуны, но больше за этой вывеской ничего нет – играют два аутсайдера. На сайте «Фонбет» мне понравился коэффициент на то, что тотал в этом матче будет не больше 6,5 за 1,70. Мне кажется, что это вполне реальный прогноз, потому что обе команды играют в гостях, не совсем привычная арена для них. К перелетам и Европе они уже привыкли, но мне кажется, что у них есть проблемы с игрой, поэтому я лично не жду здесь счета 10:8 или что-то вроде того. Игра будет довольно аккуратной, тем более что этой первый матч для команд в этом сезоне. У «Филадельфии» поменялся тренерский штаб, которому важно начать чемпионат с победы», — говорит Лысенков.
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