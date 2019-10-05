«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: «Бавария» победит в обоих таймах за 1.85.
«В прошлом сезоне я бы сказал, что у “Хоффенхайма” есть некоторые шансы, но сейчас все совсем иначе. В “Хоффенхайме” новый главный тренер — Альфред Схойдер. Команда обновлённая и поэтому ужасно нестабильная. Может выдать ужасно скучный матч, как с “Леверкузеном”, просто нейтрализовав соперника, но не создавая ничего впереди. Может провалиться, как было на поле “Хоффенхайма” пару раз в этом сезоне.
А “Бавария” очень мотивирована, есть серьезная конкуренция, есть ротация состава. Там Коутинью против Мюллера, там Перишич начинает играть с первых минут. Может быть, будут какие-то изменения в составе “Баварии”, но вряд ли они этой команде повредят. Хотя в обороне “Бавария” пока неидеальна и пропускала даже от “Падерборна”. И от “Тоттенхэма” два мяча. Тем не менее “Бавария” забивала много. Тому же “Тоттенхэму” в ответ на два пропущенных мяча игроки Нико Ковача забросили аж семь. На секунду, это финалист прошлой Лиги чемпионов.
Забьет “Бавария” много и в этой встрече, уверен. Не думаю, что “Хоффенхайм” с “Баварией” справится. Поэтому нужно думать только о том, как именно “Бавария” выиграет. С форой, может быть, но я бы рассмотрел следующую ставку. Например, “Бавария” сейчас начинает мощно и продолжает мощно, поэтому может выиграть и первый тайм, и второй.
Мой прогноз — «Бавария» победит в обоих таймах, коэффициент довольно неплохой".
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