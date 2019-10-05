«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз Ильи Казакова на матч 8-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас».



Ставка: ТМ 2,5 мяча за 2.00, 1:0 за 8.25.



«В этом лондонском дерби ставлю на хозяев, потому что всегда в любом чемпионате есть такое понятие как удобная команда. «Кристал Пэлас» как раз-таки и является такой для «Вест Хэма». «Орлы» в последнее время в хорошем смысле удивляют. Команда выиграла три из шести последних встреч, правда, и проиграла две из них. Клуб довольно-таки ровный, и делать прогноз на то, как закончится тот или иной матч с его участием, достаточно сложно.



В этом случае попробовал бы поставить на минимальную победу «молотобойцев» — 1:0, потому что «Вест Хэм» давно уже не проигрывает. Команда очень высоко идет в турнирной таблице и успешно реализует те моменты, которые есть, ну и старается играть очень собранно в обороне. Очень верная ставка — «Вест Хэм» не проиграет. Я бы все-таки кроме нее рассмотрел еще вариант, что «Вест Хэм» выиграет, но при этом поставил бы на низовой матч».



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