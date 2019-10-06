«Урал» — «Зенит»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Урал» — «Зенит».



Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 гола за 1.67.



«Зенит» сейчас ставит очень амбициозные цели и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России. У команды хорошая серия матчей. Думаю, «Зенит» обязан взять три очка в матче с «Уралом». Как он это сделает, пока сложно сказать, но уверен, что клуб из Санкт-Петербурга будет искать счастья в атаке.



Поэтому мой прогноз — индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 гола. За это дают 1,67. В принципе, этот коэффициент невелик, но, мне кажется, Дзюба и компания точно забьют два мяча. А за точный вариант 1,67 — хорошее предложение».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».