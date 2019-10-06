ЦСКА — «Ростов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Должна получиться очень интересная игра. У ЦСКА сейчас очень насыщенный график, и «армейцы» за семь дней проведут три матча: с «Уралом» в Екатеринбурге, затем Лига Европы с «Эспаньолом» и наконец — с «Ростовом». Это может стать минусом для ЦСКА, хотя с «Эспаньолом» и «Ростовом» они играют на домашнем стадионе.



«Ростов» сейчас хорошо играет, поэтому не ставил бы на победу ЦСКА. У команд, считаю, приблизительно равные шансы на победу в предстоящем матче.



Ожидаю голы в исполнении тех и других. И ЦСКА и Ростов регулярно забивают в своих матчах. Самое интересное, что у ЦСКА непонятно, от кого ждать результативного действия. Они хорошо атакуют со второй линии, и у них хорошо работают фланги.



Победа ЦСКА над «Уралом» в прошлом туре была абсолютно закономерной по игре, хотя до матча не ожидал такого результата, потому что «Урал» обычно играет дома неплохо. Так что удивился, что они вдруг потерпели разгром. ЦСКА мог выиграть ещё крупнее, но Чалов не смог реализовать пенальти».



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