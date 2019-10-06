«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Борнмут».
Ставка: победа “Арсенала” + тотал больше 2,5 голов за 1.82.
«Любопытная ситуация. “Борнмут” спокойно отдыхает всю неделю и спокойно готовится к матчу. При этом с начала прошлого сезона, если память не изменяет, в матчах с участием “Борнмута” забивается наибольшее количество голов. “Борнмут” забивает, но при этом и много пропускает. Пропускают гости значительно больше, чем должен пропускать типичный середняк в турнирной таблице. А тут еще выезд в Лондон к “Арсеналу”.
Что касается “канониров”, то Эмери использовал в четверг просто другой состав в Лиге Европы со “Стандардом”. Это не помешало команде добиться победы. При этом “Арсенал” забил четыре мяча. Дважды отличился молодой бразилец Мартинелли, купленный этим летом. В общем, у “Арсенала”, если вспомнить еще и матч в понедельник с “Манчестер Юнайтед”, который они не проиграли, точно хорошее настроение. Но главное, что на поле выйдет целая группа свежих игроков, не выходивших в еврокубковой встрече, — Пепе, Сакка, Обамеянг. Они получили возможность перезарядить батарейки.
В этой встрече будет много голов. Кроме того, “Арсенал”, обладая более высоким классом игроков, должен добиваться своего. Так что мой прогноз — победа “Арсенала” + тотал больше 2,5 гола».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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