Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Торино» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

«Торино» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
Ставки 0

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2019/20 «Торино» — «Наполи».

Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 2.27.

«В этом матче нас ждёт закрытый футбол. Понятно, что «Наполи» — фаворит, у неаполитанцев хорошо идут дела и есть все шансы одержать победу в матче с «Торино». Хотя в недавнем матче Лиги чемпионов с «Генком» не всё было гладко (0:0). Тем не менее у неаполитанцев амбиции, они хотят конкурировать с «Ювентусом» и «Интером» в чемпионате Италии.

«Торино» — крепкий клуб, явно способен бороться за место в Лиге Европы и поборется, 100%. Команда играющая, с креном в оборону. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2,5 гола».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019