«Торино» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2019/20 «Торино» — «Наполи».



Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 2.27.



«В этом матче нас ждёт закрытый футбол. Понятно, что «Наполи» — фаворит, у неаполитанцев хорошо идут дела и есть все шансы одержать победу в матче с «Торино». Хотя в недавнем матче Лиги чемпионов с «Генком» не всё было гладко (0:0). Тем не менее у неаполитанцев амбиции, они хотят конкурировать с «Ювентусом» и «Интером» в чемпионате Италии.



«Торино» — крепкий клуб, явно способен бороться за место в Лиге Европы и поборется, 100%. Команда играющая, с креном в оборону. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2,5 гола».



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