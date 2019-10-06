«Торино» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2019/20 «Торино» — «Наполи».
Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 2.27.
«В этом матче нас ждёт закрытый футбол. Понятно, что «Наполи» — фаворит, у неаполитанцев хорошо идут дела и есть все шансы одержать победу в матче с «Торино». Хотя в недавнем матче Лиги чемпионов с «Генком» не всё было гладко (0:0). Тем не менее у неаполитанцев амбиции, они хотят конкурировать с «Ювентусом» и «Интером» в чемпионате Италии.
«Торино» — крепкий клуб, явно способен бороться за место в Лиге Европы и поборется, 100%. Команда играющая, с креном в оборону. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2,5 гола».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 6 октября 2019
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 5 октября 2019
-
19:50
-
19:10
-
18:30
-
17:50
-
17:10
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:10
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
Партнерский контент