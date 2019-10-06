«Урал» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Зенит» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.15.



«Василий Уткин после матча «Зенита» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов заметил, что была лучшая игра петербуржцев при Семаке. Боже упаси, обычная игра в исполнении «Зенита». Лично я очень разочаровался, увидев такую беспомощную «Бенфику». Не хватает и сыгранности команде после ухода некоторых лидеров, и просто класса. Не все игроки, на мой взгляд, соответствуют уровню португальского гранда. Ожидал большего. «Зениту» даже не надо было напрягаться, чтобы забить свои мячи. Это можно назвать победой на классе.



Здесь у «Зенита» выезд в Екатеринбург к «Уралу», который получил хорошую оплеуху в матче с ЦСКА. Я тогда брал «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Только по случайности не прошло. Моментов у «Урала» было очень много. Акинфеев великолепно сыграл.



Но попробую ставку повторить. Большинство матчей с участием «Урала» очень результативные. «Урал» пугаться не будет, сыграет от себя. Голы должны быть, причем и в ворота «Зенита» тоже. У них в обороне не все блестяще. Свой мяч «Зенит» тоже забьет, пусть и ротация будет наверняка. Добавил бы, что у «Зенита» на стандартах может быть преимущество. Многовато «Урал» пропускает после угловых тех же. А тут и Дзюба, и Азмун, и Иванович».



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