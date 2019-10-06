«Интер» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Ювентус».
Ставка: ничья за 3.13.
«Нас ждёт главный матч чемпионата Италии. «Интер» — «Ювентус». Настоящая классика, дерби Италии, главный матч сезона. Тем более что Антонио Конте уже работает в «Интере», а он исторически «ювентино».
В этом матче очень много значат эмоции, которые есть у команд. Они влияют на игроков плюс давление итальянской прессы исключать никак нельзя. Нам мой взгляд, это фактор, о котором нужно помнить.
Что касается игры, то «Интер» выигрывает все матчи в чемпионате Италии. В Лиге чемпионов был сложный матч, очень энергозатратный. «Интер» играет в сложный футбол, поэтому игроки должны быть готовы на 100%.
«Ювентус» легко обыграл «Байер». У «Ювентуса» есть проблемы с игрой с точки зрения перехода под стиль Сарри, но от матча к матчу команда прогрессирует. «Ювентус» — более сложный механизм. У «Интера» сейчас главный человек — это Конте, а у «Ювентуса» есть Сарри, Роналду, Дибала. Здесь всё непредсказуемо.
Мне кажется, игра будет очень тяжелой для обеих команд. В такой встрече может быть как 0:0, так и 3:3 или 3:2, или 2:1. Здесь всё может воспламениться, как спичка. Делал бы ставку на ничью. Лобовая ничья. В этом компоненте команды понимают, что всего лишь начало чемпионата. Поражение одной из команд может сильно повлиять на эмоции, но нужно рисковать. Риск — благородное дело».
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