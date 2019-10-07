«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.1.



«У «Салавата» проблем немало, но в целом с ним всё ясно. И перспективы на нынешний сезон прорисовываются достаточно отчётливо.



Иное дело «Магнитка». Она сейчас напоминает подводную лодку, которая легла на дно после объёмного пожара. Сейчас экипаж закупоривает повреждённые отсеки, после чего можно будет по-аварийному всплывать. Главное всё сделать правильно, чтобы не израсходовать зря воздух высокого давления и не остаться на глубине, где помощь ждать слишком долго, да ещё неизвестно, придёт ли она.



То есть «Магнитка» всплывёт, и в этом можно не сомневаться. А вот со сроками всплытия до сих пор сплошные непонятки. Посмотришь на лёд – вроде неплохо играют, вроде не хуже соперников, но раз за разом уступают в одну шайбу. Где кроется эта самая главная недоработка, заставляющая «Магнитку» раз за разом отдавать не проигранные, в общем-то, матчи?



Для нормальной «Магнитки» нынешний «Салават» не создавал бы никаких особых проблем. Для нынешней «Магнитки» он практически непроходимый соперник. С кого-то уральцы должны начать свой подъём, но что-то подсказывает, что не с Уфы.



«Салават» победит. С нервным надрывом. В одну шайбу, но в основное время», — считает Лебедев.



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«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз: Воробьёв сумеет удивить уфимцев Пять из восьми предыдущих очных встреч «СЮ» и «Магнитки» уходили в овертайм.