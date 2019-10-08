«Йокерит» – «Сочи»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – ХК «Сочи».



Ставка: победа «Йокерита» с форой (-1.5) за 2.25.



«Более простой матч для прогноза для меня лично. Думаю, что тут «Йокерит», конечно, безоговорочный фаворит. Это такая команда, которая дома играет почти всегда хорошо, здорово. Вы только посмотрите на их болельщиков, на трибунах настоящий «шестой игрок», который гонит свою команду вперёд, к победе! Даа, финны умеют поддерживать своих ребят.



Как играют сочинцы, вообще не поймёшь: то жидко, то хлипко, то вдруг выиграть могут. Такая команда весёлая. Да и последние шесть матчей они играют просто ужасно, удалось выиграть лишь раз, и то в овертайме. В Хельсинки им будет очень тяжело, атмосфера просто задавит.



Я думаю, финны выиграют в основное время. У них был большой перерыв после их последнего матча — шесть дней. Из Нижнекамска вернулись и отдыхали, плюс «Йокерит» единственная команда, которая дома играет очень здорово. Просто великолепно. Не сомневаюсь в их победе минимум в две шайбы», — говорит Кожевников.



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