«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.15.
«Тяжелый матч нас ожидает, трудно говорить. Всё же мне думается, что «Ак Барс» одержит победу. Как бы в последнее время «Локомотив» ни пытался хорошо играть, «Ак Барс» сейчас команда, наверное, самая серьёзная. И скорость они держат, и играют здорово, и матчи могут гасить выигрышные. Ребята просто умеют играть в хоккей.
А вот «Локомотив» пока на перепутье. Вроде и стараются, и пытаются, и молодёжь что-то показывает, но это всё равно не то, что нужно. В данном матче «Локомотиву» будет тяжело. Казанцы сильнее и по именам, и по скорости, и по вратарской линии. Рекомендую поставить на победу «Ак Барса» в основное время. Разгромных счетов на табло я не жду. В одну-две шайбочки Казань выиграет», — говорит Кожевников.
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