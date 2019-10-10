Россия — Шотландия: прогноз Майкла Оуэна на матч квалификации Евро-2020
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Шотландия. Начало встречи — в 21:45 мск.
Ставка: сборная России победит и обе забьют за 4.20.
«Шотландцы без дисквалифицированного Скотта Мактомини из «МЮ» должны выиграть на стадионе «Лужники» в Москве, чтобы и дальше иметь хоть какие-то шансы на выход на Евро-2020 без стыковых встреч.
Россия попадёт на турнир напрямую, если выиграет у Шотландии, а Казахстан и Кипр сыграют вничью. Что сказать — русские выиграли матч в Глазго в прошлом месяце. Шотландии будет очень трудно в Москве, хотя они вполне могут забить свой мяч».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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