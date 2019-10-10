Россия — Шотландия: прогноз Юрия Розанова на матч квалификации Евро-2020

Телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Шотландия. Начало встречи — в 21:45 мск.



Ставка: тотал первого тайма больше 1 мяча за 2.23, победа сборной России с форой "-1" мяч за 2.01.



«В том, что Россия победит, у меня серьёзных сомнений нет. Проблема в другом. Точно так же этих сомнений мало и у букмекеров. Поэтому для того, чтобы выудить что-то интересное, надо долго копаться в линии. Часто в таких ситуациях просто «идут против хода». И ставят на андердогов. Но, думаю, наш случай не такой. Шотландия упёртая. Но объективно слабейшая из британских сборных. Придётся брать победу России с форой».



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