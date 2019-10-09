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Германия — Аргентина: прогноз Дмитрия Шнякина на товарищескую встречу

Германия — Аргентина: прогноз Дмитрия Шнякина на товарищескую встречу
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Популярный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на на международный товарищеский матч сборных Германии и Аргентины.

Ставка: победа Германии и обе забьют за 3.4.

«Мне кажется, что в этой встрече обе команды забьют. Это точно. У сборной Аргентины не играет Месси. Лидер «Барсы» — не всегда преимущество, иногда это недостаток и проблема для команды. Понятно, что наличие Мессии давлеет на тренера, на некоторых партнеров.

Сейчас посвободнее, Месси дисквалифицирован, товарищеская игра впереди, очень важная и статусная игра. Время на поле получат те, кто не так часто получал шанс проявить себя. Лаутаро Мартинес может окончательно утвердится в роли одного из лидеров сборной. Он теперь и один из лидеров «Интера», за неделю забил и «Барселоне», и «Ювентусу». За сборную недавно хет-трик оформил ворота Мексики.

Плюс ко всему неидеален центр обороны у сборной Германии. Много разговоров о том, что с этим надо что-то делать, может, даже ветеранов возвращать. Играет привозной Джонатан Та, который ошибается в «Байере» и в национальной команде. Центр обороны слаб и у сборной Аргентины, он нестабилен, пара постоянно тасуется, разные футболисты пробуются. Здесь тоже не все крепко, не все отлажено у южно-американской команды.

У Германии есть Гнабри, который очень результативен именно в играх за сборную. Так что обе команды забьют, но коэффициент на это не выдающийся. Поэтому нужно добавить что-то еще. Предположу, что Германия выиграет. Немцам победа нужнее, на Лева оказывается давление, много критики. Играют в Дортмунде, а там особенная», — говорит Шнякин.

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