Казахстан — Кипр: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич дал прогноз на матч 7-го тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная Казахстана сыграет с командой Кипра.



Ставка: тотал матча — 2 или 3 гола за 1.91.



«Это команды, которые идут на третьем и четвёртом местах. Не так давно они сыграли вничью 1:1 на Кипре. Понятно, что здесь Бельгия и Россия далеко убежали вперёд, но для сборной Казахстана, как мне кажется, принципиально взять третье место. Удержать эти позиции, конечно, будет успехом для казахстанской сборной.



Она сыграет с киприотами дома, на искусственном поле. Это, конечно, большое подспорье. Плюс разница во времени и долгий перелёт для команды Кипра — всё это в пользу сборной Казахстана. Но киприоты понравились и в первой встрече с казахстанцами, и с нашей сборной они весьма неплохо смотрелись.



Поэтому здесь будет тяжёлый матч. Как мы видим, преимущество искусственного поля не всегда казахам помогает, как это было в недавнем матче «Астаны» в Лиге Европы с «Партизаном» — они уступили со счётом 1:2.



Здесь же я допускаю разные варианты развития событий. Предпочтение отдавать Казахстану не хотелось бы, хотя он, безусловно, фаворит. Но я думаю, что киприоты упрутся.



Я бы взял такую многогранную ставку на этот матч — два-три гола. За хороший коэффициент от Winline 1.91. Здесь может быть как победа 2:0, так и разгром, этого тоже исключать нельзя, 3:0, может быть ничья 1:1 или победа той или иной сборной 2:1. Вариантов здесь достаточно, но я думаю, что два-три гола в этом матче обеспечить команды должны», — говорит Генич.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Россия – Шотландия. Прогноз: машину Черчесова не остановить Дзюба поздравит Путина разносом британцев на поле легендарных «Лужников».