Россия — Шотландия: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич дал прогноз на матч 7-го тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с командой Шотландии.



Встречу покажет Первый канал, прямая трансляция начнётся в 21:35 мск, а стартовый свисток раздастся в 21:45.



Ставка: Россия не проиграет и тотал меньше (2.5) за 1.89.



«Более года уже прошло с момента легендарного матча в «Лужниках» Россия — Испания. Все мы прекрасно помним эту игру, серию пенальти и ногу Игоря Акинфеева, когда он парировал решающий удар. Теперь в «Лужниках» сборная России проведёт матч отборочного цикла с командой Шотландии.



Совсем недавно эти команды играли в Глазго, где шотландцы ровным счётом ничего не показали — мы выиграли 2:1, а могли и гораздо больше. Сейчас после трёх поражений подряд шотландцы уступают в турнирной таблице Кипру и Казахстану. Вряд ли им что-то уже можно поймать в этой группе, но я не думаю, что Шотландия будет играть так открыто, как она это делала в домашнем матче против россиян.



Дома нам приходится сложнее, если мы не берём игры против Сан-Марино, то с Кипром было непросто, с Казахстаном тоже. Думаю, что Шотландия тоже закроется и моменты мы будем создавать с трудом. Поэтому низ напрашивается. Мне кажется, что голов много быть не должно. Можно покумекать относительно следующего варианта — сборная России не проиграет через тотал меньше 2,5. Я думаю, что здесь будет неплохой коэффициент. Уверенности, что мы обязательно обыграем Шотландию нет, несмотря на то что мы их обыграли в Глазго. Мы посильнее, сейчас смотримся солиднее, чем нынешняя сборная Шотландии. Но в Москве нашей сборной посложнее играть, чем в других городах, поэтому уверенности в том, что наша команда обязательно выиграет, нет», — говорит Генич.



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