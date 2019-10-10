Бельгия — Сан-Марино: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич дал прогноз на матч на матч седьмого тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная Бельгии сыграет с командой Сан-Марино.



Ставка: тотал меньше (7) за 2.05.



«Бельгия в группе I играет с Сан-Марино, понятно, что с главным аутсайдером группы — пока санмаринцы в этой квалификации ни одного мяча не забили, чему удивляться, конечно, не стоит. Месяц назад эти команды между собой играли, и только в конце первого тайма, благодаря пенальти, бельгийцы счет открыли, а в итоге выиграли 4:0 в выездной встрече.



Ну и бельгийцы, понимая свое превосходство, свой уровень, конечно, в голове будут держать следующую встречу против Казахстана и все неудобства, которые она в себе несет: долгий перелет и разница во времени, плюс матч через три дня и в 16:00 мск. То есть я вполне допускаю, что Роберто Мартинес подберет на эту встречу смешанный состав.



Матч в Брюсселе, и здесь Бельгии просто достаточно выиграть, а забить десять, чтобы установить национальный рекорд, что сделали наши, не так важно. И бельгийцы, конечно же, выиграют. Но я думаю, что очень много Сан-Марино они не забьют. Хотя конкуренция в сборной Бельгии сумасшедшая по составу, и кого там ни выпускай, команда Мартинеса вряд ли потеряет в качестве.



Но тем не менее, мне кажется, здесь можно сыграть, что голов будет относительно немного. Мой вариант — тотал меньше 7 с расходом за 2,05. Если забьют семь, деньги возвращаются, но мне почему-то кажется, что будет 5:0, 6:0 или даже 4:0, и бельгийцы на этом успокоятся и будут держать в уме долгий перелет в Нур-Султан, Казахстан», — говорит Генич.



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