СКА – «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА – «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1,5) за 5.71.



«СКА потерпел уже три поражения, и, похоже, результат этот никого не удивляет. С такими успехами главный тренер сборной Алексей Кудашов запросто может не дожить до своего дебюта на Кубке Карьяла. А текущие результаты СКА, выстроенные в графическом виде, напоминают формулу переменного тока с амплитудой в три матча. И теперь, быть может, будет в четыре.

Надо сказать, что «Автомобилист» нынче тоже не «Монреаль» из времен «Большой шестерки». Скажем, у екатеринбуржцев серия из четырех поражений в нынешнем сезоне уже была, а у СКА ее еще не было, но может появиться, если армейцы не вырвут в следующем матче два очка. А вырвать будет ох как непросто.

«Автомобилист»-то, как ни крути, но свой первый кризис либо совсем преодолел, либо преодолевает. А СКА напротив, только в него зашел и только начал вязнуть в нем двумя ногами. Получается, что у гостей в предстоящем поединке шансов-то побольше, несмотря на полные трибуны и перманентный хоккейный бум в Северной столице.

Так и запишем: по итогам упорнейшего поединка верх возьмет «Автомобилист». В основное время и с преимуществом, скорее всего, в две шайбы. Причем вторая влетит уже в пустые хозяйские ворота», — говорит Лебедев.



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