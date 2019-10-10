«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» — ХК «Сочи».



Ставка: победа «Сочи» в основное время за 3.8.



«Я думаю, что ХК «Сочи» победит, потому что это взрослая, уверенная в себе команда. Ребята одержат победу за счет психологии. Свой предыдущий матч они проиграли «Йокериту», хотя и вели, но проиграли-то в равной борьбе, хорошо смотрелись и даже имели преимущество.



У ярославцев же есть проблема: и вратари, и команда никак не могут собраться. В отдельно взятом матче, может, у них что-то и получается, но, как они будут играть весь сезон с такими проблемами, я не могу представить. После всех этих скандалов, отставок, всего этого кошмара, конечно, трудно настроиться.



ХК «Сочи» имеет все шансы победить в этой встрече. У них более сбалансированная команда, которая составлена из неплохих игроков. И, естественно, после проигрыша в предыдущем матче захочется завершить выездную серию на позитивной ноте.



Главную роль в этом противостоянии будет играть не психология, а та игровая система, которую Зубов выстроит, чтобы не пропустить и забросить. К тому же два матча подряд у сочинцев играл не основной вратарь. Не могу сказать, какой состав выставит на этот матч Зубов, факт в том, что про неудачу в Хельсинки ребята уже забыли, но прекрасно помнят о том, что надо брать свои очки, тем более с таким соперником. Уверен, что сочинцы меня не подведут и одержат победу в основное время матча», — говорит Кожевников.



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