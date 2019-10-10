Букмекеры оценили ставки на счёт в матче отбора Евро-2020 Россия — Шотландия

10 октября в матче седьмого тура группы I квалификации Евро-2020 сыграют сборные России и Шотландии. и «Спартак». Игра пройдёт в Москве, на стадионе «Лужники». Начало матча — в 21:45 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Первом канале.



По оценке аналитиков, россияне — фавориты встречи. Наиболее вероятный итог матча — победа подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0. Поставить на такой исход матча можно с коэффициентом 5.5. Чуть выше коэффициент на успех россиян со счётом 2:0 — коэффициент составляет 6.0.



За 8.25 можно сделать ставку на успех национальной сборной России со счётом 3:0 или же нулевую ничью



Победа Шотландии со счётом 1:0 оценивается коэффициентом 16.5. По коэффициенту 50.0 можно поставить на успех британской команды со счётом 2:0 или 3:0.

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