Кипр — Россия: прогноз Валерия Непомнящего на отборочную встречу Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч восьмого тура квалификации Евро-2020 Кипр — Россия.



Ставка: победа России с форой (–1) за 1.9.



«В матче с Шотландией очень понравился один тайм в исполнении нашей сборной. В первом тайме мучились, а во втором всё решилось. Думаю, с Кипром будет примерно такая же ситуация, только мы можем всё решить уже в первом тайме. 4:0, может, и не будет, но забить можем больше двух мячей. Кипр дома побежит вперёд, а когда у них появятся свободные зоны, то нам намного легче будет играть.

Если соперник защищается большими силами на своей половине поля, как было в первом тайме с Шотландией, нам трудно забивать. У киприотов техничная команда — пойдёт в атаку, а у нас будут возможности реализовать свой уровень. Всё-таки мы сильнее, чем Кипр, и сможем набрать три очка. Не думаю, что Кипр сыграет от обороны. Если команда Черчесова забьёт, то киприоты побегут отыгрываться и получат ещё мячи в свои ворота. Вижу примерно такой сценарий предстоящей встречи.

Никакой расслабленности не будет со стороны нашей команды, сейчас есть единение в коллективе. Все понимают, что нужно решить вопрос выхода на Евро, и никто из тренерского штаба не даст расслабиться. Исключено, что в этом матче будет большая ротация, потому что я знаю позицию Черчесова. Многие клубы обращаются к нему с просьбой дать ребятам отдохнуть. Но пока задача не решена, никаких экспериментов не будет.

Есть сомнения насчёт того, сможет ли забить Кипр. У них не такая уж сильная команда, но они более техничные, чем Шотландия или Казахстан. Думаю, Россия способна одержать уверенную победу, даже играя в гостях».



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