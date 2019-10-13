Уэльс — Хорватия: прогноз Юрия Розанова на матч квалификации Евро-2020
Телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 8-го тура квалификации Евро-2020 сборная Уэльса — сборная Хорватии. Начало встречи — в 21:45 мск.
Ставка: сборная Хорватии забьёт в первом тайме за 2.13, победа сборной Хорватии с нулевой форой за 1.72.
«Хорваты дома так намучились с Уэльсом, что, думаю, до последних минут на этот раз постараются не тянуть и захотят снять все вопросы как можно быстрее. Силен соблазн поставить на гол гостей уже в первом тайме, благо коэффициент там хороший, выше «двойки». Ну и от ставки П2 с форой (0) просто не могу отказаться. Не могу поверить, что нынешний Уэльс сумеет выиграть у сборной Хорватии».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 13 октября 2019
-
19:00
-
18:20
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:27
-
15:10
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 12 октября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
Партнерский контент