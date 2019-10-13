Уэльс — Хорватия: прогноз Юрия Розанова на матч квалификации Евро-2020

Телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 8-го тура квалификации Евро-2020 сборная Уэльса — сборная Хорватии. Начало встречи — в 21:45 мск.



Ставка: сборная Хорватии забьёт в первом тайме за 2.13, победа сборной Хорватии с нулевой форой за 1.72.



«Хорваты дома так намучились с Уэльсом, что, думаю, до последних минут на этот раз постараются не тянуть и захотят снять все вопросы как можно быстрее. Силен соблазн поставить на гол гостей уже в первом тайме, благо коэффициент там хороший, выше «двойки». Ну и от ставки П2 с форой (0) просто не могу отказаться. Не могу поверить, что нынешний Уэльс сумеет выиграть у сборной Хорватии».



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