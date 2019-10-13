Кипр — Россия: прогноз Егора Титова на отборочный матч Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч 8-го тура квалификации Евро-2020 Кипр — Россия.



Ставка: гол Дзюбы за 2.05.



«Россия приятно удивила в последнем матче: первый тайм ничейный, а второй — потрясающий. В очень хорошей форме Дзюба. Сейчас он второй по результативности в отборочном турнире (8 мячей). Артем поймал удачу после чемпионата мира. Он «зацелован» нашей публикой, купается в лучах славы, и это положительно влияет на него. Такое длится всегда недолго, век футболиста короток.

Что можно сказать про Кипр? Футбол там на подъеме. И чемпионат интересный, испанцы там играют, из Латинской Америки туда приезжают с удовольствием. Потихоньку чемпионат Кипра становится интереснее. Сейчас там жарко, это будет преимуществом хозяев, они в этих условиях играют и тренируются каждый день. Но больших сюрпризов от них не жду. В группе есть две сборные, которые сильно выделяются, — Бельгия и Россия.

Нас в матче с Кипром устраивает и ничья. Думаю, этого результата мы и добьемся. Я бы акцентировал внимание именно на том, что Артем в отличной форме, и поставил бы на то, что он забьет».



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