Кипр — Россия: прогноз Егора Титова на отборочный матч Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч 8-го тура квалификации Евро-2020 Кипр — Россия.
Ставка: гол Дзюбы за 2.05.
«Россия приятно удивила в последнем матче: первый тайм ничейный, а второй — потрясающий. В очень хорошей форме Дзюба. Сейчас он второй по результативности в отборочном турнире (8 мячей). Артем поймал удачу после чемпионата мира. Он «зацелован» нашей публикой, купается в лучах славы, и это положительно влияет на него. Такое длится всегда недолго, век футболиста короток.
Что можно сказать про Кипр? Футбол там на подъеме. И чемпионат интересный, испанцы там играют, из Латинской Америки туда приезжают с удовольствием. Потихоньку чемпионат Кипра становится интереснее. Сейчас там жарко, это будет преимуществом хозяев, они в этих условиях играют и тренируются каждый день. Но больших сюрпризов от них не жду. В группе есть две сборные, которые сильно выделяются, — Бельгия и Россия.
Нас в матче с Кипром устраивает и ничья. Думаю, этого результата мы и добьемся. Я бы акцентировал внимание именно на том, что Артем в отличной форме, и поставил бы на то, что он забьет».
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