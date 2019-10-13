Кипр — Россия: прогноз и ставка Жорди Гратакоса на отборочный матч Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Кипр — Россия.



Ставка: победа России всухую за 2.40, победа России с форой (–1,5) за 2.55.



«В последних матчах сборная России показывает, что успех на чемпионате мира не был случайным. После неудачного первого тайма с Шотландией команда сумела переломить ход матча и забила четыре мяча. В блестящей форме находятся Дзюба, Головин, Баринов, Кудряшов. Уверен, не будет преувеличением сказать, что на сегодня Россия — одна из лучших команд в Европе.

Кипр выиграл два матча подряд — с Сан-Марино и Казахстаном, но все же это не очень сильная команда. В гостевых матчах с таким соперником всегда есть опасность расслабиться и потерять концентрацию. Но сильной стороной команды Черчесова как раз и является умение сохранять концентрацию, показывать необходимое желание. Даже если кто-то будет выпадать из игры по этой причине, у Черчесова есть игроки на замене, которые рвутся доказать, что достойны играть в основе.

Поэтому, на мой взгляд, расслабленности и отсутствия желания не будет, а значит, не будет и сенсации. Мой прогноз — Россия уверенно победит, не позволив сопернику забить. Разница будет как минимум два мяча».