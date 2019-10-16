«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз Владимира Дехтярева на матч НХЛ

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч «Вашингтон» — «Торонто» в рамках регулярного сезона НХЛ.



Ставка: «Вашингтон» забросит минимум 3 шайбы за 1.50.



«Обе команды здорово играют в атаке, здесь нет вопросов, но у обеих команд есть большие проблемы в обороне. Я бы сказал, что и у той и другой есть проблемы, то есть 50 на 50.



Не так надёжен вратарь «Вашингтона» Брейден Холтби, как мы привыкли видеть два года назад. Оборона «Торонто» оставляет желать лучшего. Сейчас она просто рассыпается и команда пропускает много шайб. Здесь я бы предложил взять индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2,5 шайбы.



Нападение «Вашингтона» выглядит мощно, а оборона «Торонто» — неуверенно. Тотал 2,5 шайбы тут должен заходить, а ФОНБЕТ даёт эту ставку с обычным неплохим коэффициентом.



«Торонто» с такой обороной вряд ли может рассчитывать на Кубок Стэнли в этом сезоне, хотя всё ещё может измениться. Атака у «Торонто», на мой взгляд, одна из лучших в лиге, но надо ещё смотреть на игру в обороне. У «Торонто» она выглядит не лучшим образом», — сказал Дехтярев.

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