ФОНБЕТ и «Авангард» подписали соглашение о партнёрстве

Вчера, 15 октября, в Балашихе состоялась пресс-конференция, посвящённая подписанию спонсорского контракта между букмекерской компанией ФОНБЕТ и хоккейным клубом «Авангард». Соглашение рассчитано на один год.

Фото: БК ФОНБЕТ

Соглашение с ХК «Авангард» стало четвертым спонсорским контрактом БК ФОНБЕТ с хоккейными клубами и организациями. В августе 2017 года ФОНБЕТ и Континентальная хоккейная лига подписали соглашение о партнерстве сроком на 5 сезонов, а осенью 2019 года компания стала спонсором московского «Спартака» и казахстанского «Барыса».



С июня 2019 года ФОНБЕТ поддерживает Детскую следж-хоккейную лигу – некоммерческую организацию, которая популяризирует и развивает следж-хоккей среди детей с нарушениями здоровья.



«Хоккей занимает особенное место в сфере деятельности ФОНБЕТ. Мы уже более двух лет сотрудничаем с КХЛ и за это время совместными усилиями провели огромное количество акций. Благодаря нашим акциям десятки тысяч болельщиков посетили матчи лиги. Также мы провели много совместных социальных проектов, организовывали поездки на матчи для детей из детских домов, запустили проект «Голевая передача», в рамках которого отчисляем деньги в фонд Детской следж-хоккейной лиги.



Мы не просто так выбрали именно «Авангард». Мы провели анализ, изучили посещаемость матчей и телевизионные рейтинги, активность болельщиков в социальных сетях, посещаемость сайтов, заполняемость трибун на домашних матчах», — заявил генеральный директор БК ФОНБЕТ Александр Парамонов.

Фото: БК ФОНБЕТ

Он также добавил, что в компании отметили высокую активность и профессиональную работу «Авангарда» в социальных медиа, а также высокие охваты трансляций и хорошие спортивные результаты, которые увеличивают интерес аудитории.



«Нам очень приятно работать с таким популярным и успешным клубом. Уверены, что соглашение с «Авангардом» – шаг вперёд для развития хоккея в России», — подчеркнул специалист.



По словам директора по маркетингу БК ФОНБЕТ Алины Якиревич, сотрудничество с «Авангардом» – это не только попадание логотипа ФОНБЕТ в кадр, не просто баннер на матчах команды.



«У нас с «Авангардом» общие цели и общее видение того, как развивать партнёрство. Нам нравится, как клуб позиционирует себя в среде болельщиков, как он ведёт свои социальные сети, как команда представлена в массмедиа. Для нас как спонсоров это очень важно», — отметила г-жа Якиревич.