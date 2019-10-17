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Аналитики оценили шансы Маррея вернуться в топ-50 ATP до конца 2020 года

Аналитики оценили шансы Маррея вернуться в топ-50 ATP до конца 2020 года
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Энди Маррей продолжает своё возвращение в ATP-тур. На текущей неделе британец занимает 243-е место в рейтинге. Британец выступает на турнире в Антверпене, он успешно прошёл первый раунд, а во втором круге встретится с Пабло Куэвасом из Уругвая.

Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Маррею вернуться в топ-50 теннисистов мира до конца 2020 года. Поставить на то, что у британца получится, можно с коэффициентом 2.37. Это примерно 42% вероятности.

Маррей на протяжении нескольких лет страдал от травмы бедра. Ему пришлось прибегнуть к эндопротезированию. Сам британец успел даже заявить о завершении карьеры, однако затем поменял своё решение и сейчас пытается вернуться в тур. По словам Маррея, бедро не причиняет ему боли, куда сложнее восстановить физическую форму.

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