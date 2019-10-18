Мухова — Александрова: прогноз Анны Чакветадзе на 1/4 финала Кубка Кремля

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Каролина Мухова — Екатерина Александрова в четвертьфинале Кубка Кремля, который проходит в Москве.



Ставка: победа Александровой за 2.20.



«Честно говоря, одна из самых интересных встреч для меня на этом Кубке Кремля. Очень мне нравится теннис Каролины Муховой. Она просто очень сильно прогрессировала за последнее время. На Уимблдоне роскошно играла, на US Open могла бы дальше пройти, если бы не Уильямс. Однозначно очень перспективная девушка, смелая, которая атакует, в том числе и у сетки.



Но Екатерина Александрова в последнее время очень хороша. Был у неё полуфинал на прошлой неделе в зале, где она уступила Остапенко с матчболов. Но не расстроила её та неудача. Приехала россиянка в Москву, и здесь сразу же две лёгкие победы подряд. Это говорит об отличной возможности Екатерины.



Интересно, что девушки только-только начали мелькать в далёких стадиях турниров, но они 5 раз играли. Пусть это было довольно давно, турниры мелкие, но счёт 4-1 в пользу россиянки. Может, это и не стоило бы принимать в расчёт. Но Мухова наверняка помнит о поражениях, тем более в зале она не побеждала Александрову. Так что я рискну поставить на россиянку. Публика в Москве в этом году творит чудеса, уже вытащили Хачанова и Кудерметову. Думаю, и здесь это станет серьёзным фактором, который нельзя недооценивать», — сказала Чакветадзе.



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