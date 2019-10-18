«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на игру Российской Премьер-Лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ахмат» — «Локомотив» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Грозном начнется в 19:30 мск 18 октября.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.15.



«Локомотив» победит, «Ахмат» не забьёт, тотал меньше 2,5 гола. «Локомотив» — опытная команда, там очень много опытных защитников, которые в обороне играют практически всегда на ноль, лишь иногда пропускают. «Ахмат» с новым тренером только начинает делать какие-то наработки. «Локомотив» часто на выезде выиграет 1:0 или 2:0, поэтому мне кажется, что и здесь он выиграет», — сказал Ловчев.



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