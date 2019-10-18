«Айнтрахт» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Байер» в 8-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 3.70.



«Матч, открывающий тур Бундеслиги. На мой взгляд, примерно равные команды будут между собой играть. Быть может, «Байер» более сыгран, он более командный футбол показывает. Собственно, мы уже говорили не раз, что для «Байера» контроль мяча — это очень важный аспект игры. Леверкузенцы действительно хорошо это делают. Но при этом «Байер» далеко не всегда справляется с игрой на результат.



Мне кажется, против «Айнтрахта» будет достаточно сложно обеспечить результат, тем более на выезде.



В своей ставке исхожу из того, что очень давно команды не играли между собой вничью. Они обменивались победами. В последнее время чаще побеждал «Байер». В прошлом сезоне он вообще выиграл 6:1. А последняя ничья в этой паре была зафиксирована аж в 2014 году. Мне кажется, сейчас тот случай, когда можно поискать и половить ничью. Повторюсь, команды примерно равные. А коэффициент отличный — 3.7», — сказал Андронов.



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