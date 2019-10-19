«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Кристал Пэлас» не забьет за 2.02, победа «Сити» с форой (-1,5) за 1.67.



«Здесь коса нашла на камень: самая закрытая команда из числа лидеров играет с самой зрелищной. «Манчестер Сити» лишь раз забил меньше двух с половиной голов – с «Тоттенхэмом», а во всех остальных встречах была верховая игра даже с участием лишь «Сити», не говоря уже о голах соперника, если они есть.

Если посмотреть на линию, мне кажется верной ставка, что «Кристал Пэлас» не забьёт. Это, на мой взгляд, самый привлекательный коэффициент. Еще мне кажется любопытной победа «Сити» с форой -1,5 гола. Каким бы непобедимым в домашних матчах в нынешнем сезоне ни был «Кристал Пэлас», пришло время заплатить по счетам.

Забьет только «Манчестер Сити» и выиграет с форой -1,5, а также выиграет каждый тайм и матч в целом».



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