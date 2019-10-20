«Арсенал» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России в Туле

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Сочи», который состоится 20 октября и начнется в 16:30 мск.

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 5.00, ТБ 2,5 мяча за 1.90.



«С приходом в «Сочи» большой группы игроков из Питера игра команды стабилизировалась. Забивать стали, даже на выезде «Рубину» забили три мяча. Думаю, сегодня они в состоянии забивать, особенно на чужих полях, потому что команда соперника раскрывается.

Но все-таки для «Арсенала» свое поле значит очень много. Думаю, голы будут, а хозяева победят. Мои ставки: победа «Арсенала», обе забьют и ТБ (2,5)».



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