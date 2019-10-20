«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: ТМ 2,5 мяча за 2.10, победа «Ливерпуля» 2:0 за 7.00, «МЮ» не забьёт за 2.50.



«Стоит отложить в сторону всю предыдущую статистику, включая этот сезон в целом. Мне кажется, надо играть низ, потому что «Ливерпуль» слишком хорош, а «Манчестер» слаб, и чем дальше тем хуже. Гости много забить не смогут, потому что игроки «Юнайтед» будут просто умирать на поле. Они не позволят сопернику развернуться, но и сами вряд ли смогут сделать что-то серьезное.

«Ливерпуль» выиграл в последних матчах в большинстве случаев каждый из таймов. С сомнениями, но вопреки теории вероятности предложу поставить на такой исход. По голу в каждом тайме «Ливерпулю» забить вполне по силам. «Манчестер Юнайтед» — команда откровенно низовая. В домашнем матче с «Ливерпулем» эта традиция продолжится.

Мой прогноз — победа «Ливерпуля» в каждом из таймов, низовой матч и «Манчестер» не забьет. Предлагаю мою любимую и редкую ставку — «Ливерпуль», на мой взгляд, должен выиграть со счетом 2:0».



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