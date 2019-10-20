«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар» который состоится 20 октября и начнется в 19:00 мск.
Ставка: победа «Краснодара» за 2.60, обе забьют за 1.80, ТБ 2,5 мяча за 2.10.
«У «Динамо» праздник – 90-летие Льва Ивановича Яшина. Но это для ветеранов, которых соберут на стадионе, и я, видимо, тоже там буду. Это что-то значит, а сегодняшние ребята многие Яшина и не знают. Недавно кто-то из болельщиков «Спартака» спрашивал, что за дедушка изображён на портрете, показывая на Николая Петровича Старостина. Так что для «Динамо» это не будет каким-то дополнительным стимулом.
Думаю, «Краснодар» победит, обе забьют и тотал больше 2,5. Народу будет много, зрители будут больше болеть за «Динамо», но при этом у «Краснодара» какая-то игра в атаке есть. Думаю, «Краснодар» победит».
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