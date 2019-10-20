«Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч РПЛ

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Оренбург» — «Крылья Советов».



Ставка: обе забьют за 1.81.



«Команды очень непохожи. Кроме того, и «Оренбург», и «Крылья» выделяются среди остальных коллективов. За обеими командами в этом сезоне очень интересно следить, пусть и по разным причинам.

В «Крыльях Советов» сейчас по-настоящему зажигает форвард Соболев. Практически в каждом матче он забивает или отдает голевые передачи. Миодраг Божович абсолютно прав, говоря, что случайностей здесь быть не может, ведь Соболев все это делает абсолютно в каждом матче.

А «Оренбург» последовательно уволил главных тренеров «Спартака» и «Динамо». «Оренбург» очень любит счёт 2:1. Кстати, с этим счетом они обыграли «Уфу» и «Спартак». С «Динамо» команда Владимира Федотова расправилась со счетом 2:0. Даже «Локомотиву» «Оренбург» сумел забить два мяча, но и пропустил три. В общем, «Оренбург» на своем поле обязательно ищет шансы в атаке, находит их и забивает.

Матч скучным точно не будет. Уверен, и «Крылья Советов», понимая, что «Оренбург» — не самый страшный соперник в РПЛ, будут пытаться набрать очки. Самарцы поочередно обыграли «Тамбов» и «Сочи». А это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд, потому что и «Тамбов» уже отбирал очки у фаворитов, и «Сочи» прибавляет в ходе сезона.

Хорошее настроение у обеих команд. Всё здесь обещает моменты и забитые мячи. Тем более Александр Соболев на поле. Напрашивается простая ставка — обе забьют с коэффициентом 1.81».



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