«Уфа» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 13-го тура чемпионата России

Известный телекомментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА. Встреча состоится 20 октября и начнется в 14:00 мск.

Ставка: ничья в первом тайме и итоговая победа ЦСКА за 4.31.



«Что мы знаем об “Уфе”? Очень хороша дома. “Уфе” удобно, на удивление, играть с грандами: она отдает мяч и действует на контратаках. Засушила “Зенит”, засушила “Спартака”. Можно вспомнить и матч с “Краснодаром”, где они вели после первого тайма со счетом 2:0, но подсдулись после перерыва. К чему веду?

ЦСКА чуть ли не лучше всех в лиге атакует позиционно. По крайней мере, об этом говорили сразу несколько тренеров. И говорят. Хорошие перемещения юрких нападающих помогают коллективу Гончаренко. И Чалова, который забил за молодежную сборную России. И Сигурдсона, который забил за Исландию. Влашич тоже забил за сборную Хорватии. Все они вернутся в хорошем настроении. Жаль, потеряли Фернандеса.

Если в первом тайме на синтетике “Уфе” удастся засушить ЦСКА, то во втором тайме они просто выдохнутся. Замаются постоянно перемещаться, накрывать «армейцев». Было бы логично поставить на “во втором тайме будет забито больше голов, чем в первом”, но я пойду дальше. Думаю, в первом тайме будет ничья, а после перерыва ЦСКА выиграет. Мой прогноз: X/П2 за коэффициент 4.31».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».