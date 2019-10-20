«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на матч 13-го тура РПЛ

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар».



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.08.

«У динамовцев с новым тренером может что-то измениться и придут результаты. Но в обороне у «Динамо» проблемы: ни Евгеньев, ни кто-либо ещё не являются надёжными защитниками. Соперник будет вскрывать оборону москвичей и создавать моменты. И фаворит в этом матче — «Краснодар». Думаю, матч будет результативным. «Краснодар» всегда играет довольно-таки результативно, и «Динамо» создаёт много моментов, хотя реализация подводит. Но гол в этом матче они забить могут.

Проблема «Динамо» заключалась в том, что они начали приобретать футболистов уже после начала чемпионата, им не хватило времени сыграться. Но и удача была не на стороне динамовцев, потому что моментов они создавали много. И теперь, находясь в зоне прямого вылета, им будет сложно исправить текущее положение в таблице, прежде всего психологически».