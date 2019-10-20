Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Григория Телингатера на чемпионат Англии

«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Григория Телингатера на чемпионат Англии
Ставки 0

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер сделал прогноз на матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: ИТБ 2,5 гола «Ливерпуля» за 3.15.

«Пауза на сборные сказывается на всех командах и в какой-то степени уравнивает шансы. Тем не менее «Ливерпуль» в этом сезоне поймал кураж, а «МЮ» показывает худшие результаты среди топ-клубов АПЛ. То, что команда Сульшера играет дома, только ухудшит ситуацию для «МЮ», если пропустит первой.

При своих болельщиках необходимо будет бежать отыгрываться, и «Ливерпуль» может разорвать и без того хромающего соперника. Думаю, гости минимум трёшку положат. И коэффициент весьма заманчивый – 3.15».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019