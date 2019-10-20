«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Григория Телингатера на чемпионат Англии

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер сделал прогноз на матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: ИТБ 2,5 гола «Ливерпуля» за 3.15.



«Пауза на сборные сказывается на всех командах и в какой-то степени уравнивает шансы. Тем не менее «Ливерпуль» в этом сезоне поймал кураж, а «МЮ» показывает худшие результаты среди топ-клубов АПЛ. То, что команда Сульшера играет дома, только ухудшит ситуацию для «МЮ», если пропустит первой.

При своих болельщиках необходимо будет бежать отыгрываться, и «Ливерпуль» может разорвать и без того хромающего соперника. Думаю, гости минимум трёшку положат. И коэффициент весьма заманчивый – 3.15».



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